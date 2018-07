Osula kontsern teenis tütre müügist suure kasumi

Mootor Grupi käive kasvas mullu veidi üle 8 protsendi 50,6 miljoni euroni. Seevastu kasum hüppas ülea seitsme ja poole korra pea 4,9 miljoni euroni. Kontserni aruandest selgub, et lõviosa ilusast kasumist – 4 miljonit eurot – teeniti Milrem LCMi 60 protsendilise osaluse müügist Soome kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna ettevõttele Patria.

Pärast 2017. aasta oktoobris toimunud tehingut jätkas Milrem LCMi vähemusosanikuna ettevõtte juht Kuldar Väärsi. Käesoleva aasta alguses müüs aga Väärsi oma 40 protsendilise osaluse omakorda Osula Mootor Grupile. See tähendab, et praeguse seisuga on Milrem LCMi omanikud soomlased ja Osula.