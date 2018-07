Taxify üks omanikest tõuseb suure tõenäosusega viie rikkaima hulka

«Tore on näha, et Eesti edukate ettevõtjate tabeli tipus on üha rohkem tehnoloogia valdkonna tegijaid. See inspireerib uusi tulijaid ja näitab, et tegu ei ole juhuslike õnnestumistega,» kommenteeris uudist rikaste TOPi jõudmisest Taxify üks omanikest Martin Villig, kelle osaluse väärtus Taxifys on üle 72 miljoni euro.