EAS: riiklikele ühisstendidele lisandub välismessi toetus

EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul on Põhjala ja Baltikumi riikides ettevõtete välismesside riiklik toetamine tavapraktika, kuid Eestis toetas riik siiani vaid ühisstendil osalemist. «Ühismessidel osalemine on Eesti ettevõtjatele uutele turgudele sisenemiseks olnud väga kasulik, kuid uus toetus annab neile suurema vabaduse osaleda neil messidel, kus riik ühisstendiga väljas pole,» kommenteeris Rebane.

Välismessidel oma ettevõttega nii üksi kui ka Eesti ühisstendi koosseisus käinud Q-hausi tegevjuht Reino Sootsi hinnangul on uus välismessi toetus igati teretulnud. «Ühisstendi kogemus on Q-hausil varasemast olemas ja selle tulemusega jäime rahule, kuid kogemuste võrdlemiseks otsustasime 2017. aastal osaleda Norra ehitusmessil Bygg Reis Deg oma boksiga. Kuigi messil eraldi osalemine on kordades kallim, annab see palju suuremat vabadust boksi korralduses. Lisaks võime nüüd soovi korral osaleda sellistel messidel, kus Eesti ühisstendiga väljas ei ole,» ütles Soots.

Välismessidel osalemise toetus on suunatud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete rahvusvahelistumise ja ekspordi kasvu suurendamisele. «Eesti majanduse üks suuremaid probleeme on, et liiga vähesed Eesti ettevõtted ekspordivad liiga vähestele turgudele ning erialamessidel osalemine on üks võimalus selle probleemi lahendamiseks. Näiteks veebruaris osales Balsnack EASi ühisstendi koosseisus messil Gulfood 2018 ning on selle tulemusel müünud oma toodangut Malaisiasse, Iraaki, Egiptusesse, Taiwani ja Hiinasse ning palju tellimusi on veel ootejärjekorras,» kommenteeris Rebane messidel osalemise mõju.