Maailma rikkaimate pulmareisijate soovid - 16 erinevat kondoomiliiki minibaaris, kohtumine Putiniga, tuhandeid dollareid maksev pohmelliravi

Ettevõte nimega Ovation Vacations kasseerib maailma rikkaimate inimeste mesinädalate korraldamiseks alates 20 000 dollarist kuid see võib kasvada kiiresti, eriti siis, kui mängu tulevad eralennukid, kirjutab Bloomberg. Nende korraldatud mesinädalate keskmine pikkus on 2,78 nädalat ning majutuse keskmine hind on 1950 dollarit päev.