Ronaldo šokeeriv 100 miljoni eurone üleminek Juventusse võib vallandada doominoefekti

Üleminek on šokeeriv, kuid mõistlik mõlema klubi jaoks, kirjutab uudisteportaal BusinessInsider. Real Madrid sai üheksaks aastaks maailma kõigi aegade parimate tulemustega jalgpalluri ning teenis Ronaldo edasimüügiga ka kenakese kasumi. Juventus saab maailma suurima superstaari, mida klubil Meistrite Liiga võitmiseks väga vaja on.

Real Madridile jääb aga sügav auk, aga see eest niigi kopsakale rahakotile 100 miljonit lisaeurot. Klubi president Florentino Perez armastab allkirjastada lepinguid superstaaridega ning tõenäoliselt asendatakse Ronaldo mõne maailma suurima nimega. Kuna jalgpalliklubi Paris Saint-Germaini suhtes käib finantsilise fair play rikkumise kohta uurimine, siis pole võimatu, et Real Madridi läheb kas Neymar või Kylian Mbappe.

Juhul kui Paris Saint-Germain suudab neid mõlemaid hoida, võivad järgmisteks kandidaatideks osutuda brittide Harry Kane või Mo Salah. Võimalikke kandidaate on veelgi.

Üleminekutehooaeg on harva rahulik, kuid selle aasta suvi paistab tulevat kuum, kus me näeme Euroopa tippjalgpallurite üleminekuid rekordiliste summade eest. Ronaldo on vaid doominorea esimene langev kivi, kirjutab portaal.