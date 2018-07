Norra meedia: Nordica soovib SAS-ile kahte propellerlennukit rentida

Kokkulepe hakkab kehtima augustist ja puudutab kahte ATR 72-600 marki propellerlennukit, kirjutab veebiväljaanne. SAS-il on kavas lennukid suunata Kopenhageni–Kastrupi ja Oslo–Stockholmi liinidele. ATR-tüüpi lennukeid kasutatakse viimase seisuga ka Aalborgi ja Oslo vahelisteks lendudeks.

Kokku on aga plaanis SAS-i värvide alla viia koguni neli Nordica lennukit ja neid kõiki hakkab teenindama Taani personal. Viimase lennuki jätab Nordica endale Stockholmi ja Peterburi vahelise liini tarvis.

Kuigi kokkulepe kehtib kuus aastat, vaadatakse see kolme aasta pärast uuesti üle. Regional Jet on seejuures juba mõnda aega allhanke korras pakkunud teenuseid nii LOT -ile kui ka SAS-ile.

Viitega Estonian Newsile kirjutab Hangar.no, et varem on SAS rentinud ATR-tüüpi lennukeid Taani ettevõttelt JetTimes ATR-flåte, ent see leping lõpetati 2016. aasta detsembris.