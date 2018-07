Trump pole ainus vabakaubandsulepete vastane. Itaalia ei ratifitseeri Kanada ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepet

«CETA (Comprehensive and Economic Trade Agreement) läheb varsti parlamenti, aga enamus lükkab selle tagasi ning ei ratifitseeri seda,» ütles Di Maio Roomas toimunud põllumeeste ühenduse kogunemisel, vahendab Reuters. «Kui vähemalt üks Itaalia ametnik ... jätkab selliste lepete, nagu on CETA, kaitsemist, siis eemaldatakse ta ametist,» lisas ta. Di Maion on ka populistliku Viie Tähe Liikumine juht.