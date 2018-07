Lennundusekspert: Tamme lahkumine võib anda aimu, mida LOTile lubatud on

Näiteks võib Nordica ümberkujundada klassikalisest nn rahvuslikust lennukompaniist hübriid-odavlennufirmaks. Nüüdseks on nn klassikud (Full Service Carrier – ing k) ja odavlennufirmad üksteisele lähenenud. Olenevalt geograafilistest ja ajaloolistest iseärasustest ning peamiselt sellest, et on hakatud tegema pikamaalende ning on hakatud lendama ka peamistesse lennujaamadesse. Ka on hakatud kasutama erinevaid tüüpe lennukeid, ülemaailmseid müügikanaleid jne.

Nordica nõukogu esimees Peeter Tohver ütleb, et poolakatega vaieldakse selle üle, kuidas oleks kõige mõistlikum kasumini jõuda. Mida see võib tähendada? Milles võib see lahendusteede erinevus seisneda?

Siinkohal on keeruline täpset analüüsi anda teadmata, kes on vaidluspooled ja missugused on vaidluspoolte argumendid ja eesmärgid. Avalikkust on informeeritud, et firma on jõudnud kasumisse, teadmata on missuguse kasumiga on tegemist – on puhtalt opereerimiskasum või enne makse või veel mõni teine variant. Lennunduses müüakse usaldust, nii lennuohutuse kui ärilises plaanis.

Kui lennufirma opereerib ohutult ja loob kindlustunnet läbi kasumliku tegutsemise tulevikku, tekib ka potentsiaalsetel reisijatel soov lennupileteid osta. Erinevad lahendusteed võivad tähendada seda, et näiteks partner LOT soovib Nordicalt tellida lühimaalende endale kasumlikul ja Nordicale siis vastupidi, mittekasumlikul moel. Aga need on minupoolsed spekulatsioonid.

Kuidas teile isiklikult tundub, kui hästi või halvasti on Nordica ja LOT seni saanud hakkama Regional Jeti juhtimise ja arendamisega? Mida oleks saanud paremini teha? Mille osas nad on aga ootusi ületanud?

Jääb vaid mitte-eestlaslikult kiita Jaan Tamme, kes suutis oma meeskonnaga suure segaduse ajal, 2015. aasta sügisel Estonian Airi riismetele ehitada uue, siiani tegutseva ja isegi maagilist väikest kasumit tegeva lennufirma. Kasuks tulid majandustõus (SKT kasv on otseses korrelatsioonis reisijate arvu kasvuga), kütusehinna langus algperioodil ja EL eesistumisega seonduvalt reisijate arvu kasv.

Teisalt oli märgilise tähendusega strateegia, et suudeti erinevalt Taskila sündroomist (kui püüti Tallinnat kui hub’i arendada, valides selleks mittepiisavad vahendid) firmat laiendada allhangetega suurematele lennufirmadele.

Tänapäevases konsolideeruvas lennundusmaailmas on oluline mastaabiefekti saavutamine ja strateegilise partneri olemasolu ning väiksematel oma niši leidmine ja arendamine. Jaan Tamm suutis väiksel Eesti turul lennufirma suuremaks teha. Tänu strateegilisele partnerlusele LOT-iga ja väiksemate lennukite ATR-72-idega allhankeid lühematel liinidel sooritades.

Aga on ka arusaadav, et mõtte- ja tegutsemisintensiivsus peaaegu kolmeaastase Nordica arendamisel väsitab, eriti peaaegu riigiomandis ja klientidele väga lähedases ärivaldkonnas nagu lennutransport. Tammele võib soovitada Hiina mõtleja Lin Yutangi sõnu: «Kõige targem inimene on see, kes kõige säravamalt logeleb».

Loodetavalt mitte eriti kaua, sest siinsel majandusmaastikul on hädasti vaja Jaan Tamme taolisi visiooniga juhte.