Nordica ajutine juht: kindlasti pole siin lihtsad ajad

Kindlasti mitte. Ma ei läinud üksinda teed kasvatama. Mul on seal viis partnerit ja kohalikud inimesed, kes aitavad. Ja nagu teate, on minu roll Nordicas ajutine. Teeärile oleme päris kõvasti vundamenti ladunud sel kevadel. Aasta teises pooles ja talvel on seal nagunii vähem tööd. Seetõttu sobivad need asjad kokku.

Mul on keeruline kommenteerida Nordica siseelu ja seda, kes kui palju töötab ja kui vajalik see on. Aga ütlen veel kord, et see on ajutine lahendus ja meil tuli lihtsalt selline hetk, kus pidime nõukogus (Saarpuu on Nordica nõukogu liige – toim) otsuse vastu võtma.