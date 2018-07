Kohus tühistas Eesti Energia Tootsi tuulepargi ehituskeelu – mis sellest muutub?

Tallinna halduskohus tegi 5. juulil kirjaliku menetluse korras otsuse ühes Tootsi tuuleparki puudutavas kohtuasjas, mille üle vaidlemise ajaks oli peatatud ka Eesti Energia ehitustegevus Tootsi tuulepargi maa-alal Pärnumaal.

Kohtuasja sisu seisnes selles, et erinevad tuuleettevõtjad vaidlustasid Vändra vallavalitsuse 2016. aasta 22. novembri korraldused, millega eraldati Tootsi tuulepargi kompleksi ehitamise luba Eesti Energiale, keelduti aga ehituslubade väljastamisest ASile Raisner koos Hans Teiviga ning Asile Eesti Elekter. Esimene neist kuulub tuuleettevõtjale Harry Raudvere, teine on vendade Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte.

Vändra vallavalitsus keeldus ehituslubade väljastamisest kahele teisele ettevõttele esmalt sellel alusel, et nende taotlused olid puudulikud, hiljem aga põhjendusel, et kuna Eesti Energiale on juba ehitusluba antud, siis oleks «ilmselgelt võimatu» sama sisuga ehitusluba veel kellelegi teisele väljastada. Vändra vallavalitsuse korraldused kohtus vaidlustanud ettevõtjad leidsid aga, et neid oleks tulnud AS Eesti Energia taotluse menetlusse kaasata ja puuduste kõrvaldamiseks oleks tulnud anda tähtajad.

Andis õiguse Vändra vallavalitsusele

Tallinna halduskohus ütleb aga oma 5. juuli otsuses, et ehitusseadustik ei nõua naaberkinnistute omanike kaasamist. Lisaks on tõestatud fakt, et Eesti Energia esitas oma avalduse enne teisi. Ka märgib kohus, et Vändra vallavalitsus ei oleks niikuinii saanud anda ehitusluba kõigile taotlejatele ühe ja sama objekti peale.

«Lähtuvalt eeltoodust nõustub kohus vastustaja ning kolmanda isiku (Eesti Energia – toim) seisukohtadega selles, et korralduste nr 231, 234 ja 235 tühistamiseks ei ole alust. Seega ei saa tühistada ka 24.11.2016 ehitusluba nr 1612271/22109, sest see baseerub õiguspäraseks osutunud korraldusel nr 231, kusjuures selles osas on tegemist pigem vormistusliku aspektiga,» märgib kohus oma otsuses.

Ühesõnaga, kohus andis antud vaidluses õiguse Vändra vallavalitsusele, tühistades sellega Eesti Energiale peale pandud ehituskeelu ja jätmata rahuldatam Vändra vallavalitsuse korraldused vaidlustanud ettevõtjate kaebused. Ühtlasi peavad AS Raisner koos Hans Teiviga ning AS Eesti Elekter tasuma antud kohtuasja menetluskulu kogusummas 4550 eurot ehk 2275 eurot kummagi kaebaja kohta.

Tootsi tuulepargi kohtuasjades Sõnajalgade ettevõtteid, sh ASi Eesti Elekter esindav vandeadvokaat Silja Holsmer märkis, et kohus jättis esitatud kaebused rahuldama põhjendusel, et Eesti Energia esitas taotluse ehitusloa väljastamiseks esimesena ning teiste taotlused olid puudustega ehk et puudus alus Eesti Energiale ehitusloa väljastamisest keeldumiseks, teistele ehituslubade väljastamiseks.

«Samas näeb seadus ette, et kõrvaldatava puuduse kõrvaldamiseks tuleb anda võimalus ehk formaalne puudus ei saanud olla ehitusloa keeldumise aluseks,» lausus Holsmer. Ka leiab tuuleettevõtjate esindaja, et kohus ei arvestanud ka asjaoluga, et maaomanik oli kooskõlastanud sarnaselt Eesti Energia ehitusloa taotlusega ka Eesti Elekter ehitusloa taotluse.

Vaidlustavad otsuse