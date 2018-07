Hololei spekulatsioonidest Nordica uue juhi ümber: Palméri hindan ma ise ka väga

Eesti lennufirma Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm andis eile teada, et on otsustanud ametist lahkuda. Postimees kirjutas täna, et ühe põhjusena võis selle taga olla Nordica ja Poola lennufirma LOTi erinev nägemus ühisettevõtte Regional Jet majandamise osas, iseäranis, mis puudutab seda, kuidas kõige paremini kasumit teenida.

Ka on Postimehele teadaolevalt poolakate suure soosingu võitnud Estonian Airi viimane juht Jan Palmér, kes töötab praegu Nordica heaks konsultandina ja juhib ka ühisfirma Regional Jet nõukogu – ning võiks olla reaalne kandidaat rahvusliku lennufirma juhi kohale.

Kuigi Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi eestlasest juht Henrik Hololei märkis, et teab Nordica juhivahetusest sama palju kui laiem avalikkus, möönis ta, et Palmér oleks kindlasti lennufirma juhi kohale pädev inimene. «Jan Palmér on kõrgelt hinnatud, väga professionaalne ning meie regiooni ja lennundusturgu hästi tundev inimene, kellest ka ise väga lugu pean,» põhjendas Hololei.

Mis puudutab laiemalt lahkhelisid Nordica ja LOTi vahel, leidis kõrge euroametnik, et vastuolud partnerite vahel ei ole sellises olukorras haruldased. «Nordical oli ju varem parnerlus Adriaga, mis vahetus LOTi vastu, ja nagu näha on kõik selliselt konstrueeritud partnerlused olemuslikult keerulised,» lausus ta.

Ka pakkus Hololei, et erinevad nägemused Regional Jeti majandamise osas võivad tuleneda sellest, et LOT-il on väga ambitsioonikas plaan olla tulevikus Ida-Euroopa kõige olulisem lennufirma ning muuta Poola pealinn Varssavi piirkonna olulisemaks lennunduskeskuseks. «Selle taustal võib neil kindlasti olla asjadest natuke teine arusaam ning teistsugused eesmärgid ka Nordicaga koostööd silmas pidades.»

Ta tõi kõrvale ka näite prantslaste ja hollandlaste partnerluse AirFrance-KLM-is, kus suur vahe on aga selles, et kuigi eksisteerib kaks erinevat kaubamärki ning ettevõtet, siis AirFrance on KLMi omanik ning see suhe on palju selgem, kui Regional Jeti omanike puhul. Teadupärast kuulub viimases 51 protsenti eestlastele ja 49 protsenti poolakatele.

Jaan Tamm ise põhjendas Nordica juhi kohalt tagasiastumist sellega, et üks etapp firma arengus on läbi saanud, mistõttu on just praegu ettevõttel hea aeg asuda uue inimese juhtimisel uute sihtide poole pürgima. Tamm on Nordicas töötanud selle käivitamisest alates ehk 2015. aasta novembrist.