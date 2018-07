Galerii: vaata, kuidas ärimaailma vägevad oma suvepäevi pidasid

Juba 36. korda toimus USA Idaho osariigis asuvas Päikeseorus (Sun Valley) väikese investeerimispanga Allen & Co iga-aastane nädal aega kestev eksklusiivne investeerimiskonverents. Tegemist on erakordselt prominentse osavõtjaskonnaga sündmusega Hollywoodist, Silicon Valleyst, aga ka mujalt USA tööstustest, mistõttu ajakirja The New Yorker ajakirjanik Ken Auletta nimetas sündmust mõned aastad tagasi meediamogulite suvelaagriks.