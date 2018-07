Magnitski endine tööandja esitas Danske Banki vastu rahapesukaebuse

Browder väidab Taani prokuratuurile esitatud kaebuses, et 203 miljoni dollari pesuks kasutati vähemalt 190 Danske Banki kontot. Tema sõnul on raha seotud 230 miljoni dollari suuruse maksupettusega, mille avastas Vene advokaat Sergei Magnitski, kes hiljem suri Vene vanglas. Browder on Magnitski endine tööandja.