Türgi müüb oma ajaloo suurima relvatehingu käigus 1,5 miljardi eest Pakistanile ründehelikoptereid

Türgi sõnul on tegu nende kaitsetööstuse ajaloo suurima eksporditehinguga. Pakistan saab tellitud kopterid kätte järk järgult tuleva viie aasta jooksul.

T129 on kahe mootori ja kahe istmega luure- ja ründehelikopter, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks kuumas kliimas, kus on madal õhu tihedus. Viimane kipub sageli vähendama õhusõidukite mootorite efektiivsust.