Fiati töötajad ähvardavad Ronaldo ostmise vastu protestima hakata

Jalgpallimaailma hiigeltehing on aga autotootja töötajatel harja punaseks ajanud, kuna nende sõnul võiks nii suure raha investeerida pigem tehase arendamisse või töötajatesse. Seetõttu ähvardab Fiat Chrysleri ametiühing 15.–17. juulini streikima hakata.

Ametiühingu juhi Lavoro Privato sõnul peavad töötajad püksirihma pingutama, samal ajal kui firma kulutab 130 miljonit dollarit vaid ühe inimese ostmisele. «Me töötame kõik ühe omaniku heaks, kuid selline ebavõrdne kohtlemine on lubamatu. Ettevõte peaks investeerima tehasesse, mis tagab tuhandetele inimestele tulevikus töö, mitte maksma ühele inimesele, et ta rikkaks saaks,» lisas Privato.

Samas arvavad analüütikud, et Fiat Chrysleri üks tuntuim automark Jeep, mille logo seisab ka Juventuse särkide peal, võib tänu Ronaldo ostmisele kõvasti reklaami saada. Kui tänu Ronaldole jõutakse Meistrite Liiga finaali, võiks see tuua firmale reklaamitulu kuni 58 miljonit dollarit.

Madridi Real ja Torino Juventus jõudsid 10. juulil Cristiano Ronaldo üleminekus kokkuleppele. Real andis oma koduleheküljel ametlikult teada, et üleminek sai teoks Ronaldo enda soovil. «Ma usun, et kätte on jõudnud aeg uueks etapiks ja seepärast palusin klubil nõustuda üleminekuga. Ma palun kõikidel minu jälgijatel seda otsust mõista,» rääkis Ronaldo, kes tänas lahkumiskõnes kõiki klubiga seotud inimesi.