Nutipaketid ja TV-teenused tõstsid Elisa käivet

«Elisa nutipakettide ja internetipiletite roaming-andmeside julge kasutus on kaasa toonud suure tõusu välismaal tarbitud andmesides,» ütles Sami Seppänen, lisades, et kliendibaasi ja käibe kasv näitavad, et ettevõte liigub turul õiges suunas. «On selge, et meie klientidele meeldib reisida ja soovime jätkuvalt pakkuda neile selleks parimat ning soodsaimat internetiühendust.»