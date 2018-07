ABB Grupp võitis 150 miljoni tellimuse, et ühendada elektrivõrguga maailma suurim avamere-tuulepark

Hornsea Two on Põhjameres Yorkshire’i rannikust umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv 1400-megavatine tuuleenergia arendusprojekt. Kui see valmis saab, suudab see keskkonnasäästliku elektrienergiaga varustada üle 1,3 miljoni majapidamise aastas. See lisaenergiaallikas toetab Suurbritannia Humberi piirkonna majanduskasvu ja aitab Suurbritannial saavutada oma eesmärki toota 2020. aastaks 15 protsenti vajaminevast energiast taastuvatest allikatest, teatas ABB.