City of London: Brexiti kava on kõva hoop finantssektorile

«Täna avalikustatud Brexiti kava on kõva hoop UK finantssektori ja sellega seotud sektorite pihta,» ütles City of London Corporationi poliitvaldkonna esimees Catherine McGuinness.

UK valitsuse kavadokumendi kohaselt hallatakse riigis ligi 1,58 miljardi euro väärtuses Euroopa klientide varasid ning valdav osa Euroopasuunalistest finants-, pangandus- ja kindlustusteenustest käib just läbi City.

Samas viidatakse kavas erilistele kahepoolsetele kokkulepetele, nagu need on EL-il olemas Wall Streeti, Jaapani ja Hiinaga, mis võimaldavad nõuete täitmise korral finantsettevõtetel ligipääsu EL-i ühisturule. Sellist «hübriidlahendust" asub UK valitsus kava kohaselt otsima.

Kava avaldamisele eelnevalt lahkus valitsusest mitu ministrit. Peaminister Theresa May erakonna käremeelseimad Brexiti pooldajad on kavas sätestatu pärast May peale pahased, sest nende hinnangul jääks kava teostumisel riik EL-iga liiga seotuks.