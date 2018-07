Eesti Raudtee veomahtude kasv kiirenes veelgi

«Mul on veel ülimalt hea meel tõdeda, et pärast üheksa kuud kestnud hankevaidlust saame asuda oma liiklusjuhtimise süsteeme moderniseerima. Tänu kaasaegsetele juhtimissüsteemidele ei juhtu enam seda, et ühe juhtimiskeskuse kahjustada saamise tõttu on halvatud raudteeliiklus üle terve riigi – nii nagu seda oli Tartu juhtimiskeskuse põlengu puhul,» sõnas Laidvee.