Ligi nimetas uusi maksualgatusi klassiviha ja kurjuse ilminguteks

Sotside algatatud nõndanimetatud sunddividendide seaduseelnõu muudaks Ligi sõnul praegust investeerimist soosivat maksusüsteemi kapitaalselt ning investeeringud Eesti majandusse väheneksid. «Esiteks on see ahnus ja poliitikud näevad oma rolli ikkagi raha laialipuistamises ning siis selle enda arvele kirjutamises,» rääkis Ligi neljapäeval veebisaates «Otse Postimehest». «Teiselt poolt on see klassiviha, millega need erakonnad silma paistavad. Majanduspoliitika neil sisuliselt puudub aga nad ehitavad ettekujutust, et tööandja ja töökohtade looja on mingil moel vastane, kelle vastu tuleb suunata enamuse meelepaha,« lisas ta.

Jürgen Ligi ütles, et kuna ettevõtjaid on ühiskonnas mõni protsent, siis on mõnel erakonnal selge kalkulatsioon, mille kohaselt «nendelt hääli ei tule ja mängime seda mängu, et nad on süüdi ning kurnajad». Ligi sõnul vähendaks selline samm investeeringuid majandusse ning ettevõtete suuraktsionärid ei kaasaks enam väikeaktsionäre. «Mis neist kaasata, kui nad võivad igal hetkel tulla ja raha nõuda,» märkis Reformierakonna fraktsiooni juht.

Ettepanekut kehtestada lastetusmaks nimetas Ligi kurjaks nõukogudeaegseks mõtteks. «Lastetusmaks ise on kuri, mitte mina ei reageeri kurjalt. Tegemist on sellise nõukogudeaegse mõttega, et riigi kätega peab kuidagi inimeste isiklikke saatusi mõjutama,» rääkis Ligi. Ta lisas, et tegelikult maksavad need inimesed, kellel lapsi ei ole, kinni suure osa riigieelarvest ise midagi tagasi saamata, kuna lastega on seotud haridussüsteem, suur osa tervishoiust ja ka toetused.

«Laps ongi kallis, aga ta on õnn, mitte koorem. Aga see maks justkui ütleks, et laps on karistus ja seepärast tuleks karistada ka neid, kellel lapsi ei ole,» ütles Ligi. «Enamasti ei ole lastetus teadlik isiklik valik, vaid saatus. Ühiskonna suur probleem on üksindus ise. See on selline privaatsfäär kus riik ei peaks ülbitsema inimestega, kellel lapsi ei ole, vaid lastega peresid heldemalt rahastama,» lisas ta.

Riigikogu juhatus võttis hiljuti menetlusse 22 parlamendisaadiku algatatud eelnõu äriseadustiku muutmiseks, mille üheks eesmärgiks on anda väikeaktsionäridele õigus nõuda ettevõttelt sunniviisiliselt dividendide maksmist. Seda saaks edaspidi maha hääletada vaid osanike 75 protsendiline häälteenamus. Kõige enam toetasid eelnõu algatamist sotsiaaldemokraatidest riigikogu liikmed, aga sellele kirjutasid alla ka mõned Keskerakonna fraktsiooni liikmed, mõned vabaerakondlased ja kolm Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna parlamendisaadikut.