Riiki aidanud, aga kriminaalasjas süüdimõistetud mees sai ringkonnakohtus õiguse

Mehe kaitsja Oliver Nääs ütles, et mõistab kohtu otsust õigusabikulude osas, kuna seaduse kohaselt jäävad kriminaalmenetluse oportuniteediga lõpetamisel menetluskulud süüdistatava kanda. «Ringkonnakohus viitas siiski võimalusele, et Seppernil võib siinkohal olla alust esitada selles osas kahjunõue riigi vastu, kuna need kulutused tekkisid tal prokuratuuri sõnamurdjaliku ja eksitava tegevuse tulemusena,» ütles Nääs.

Prokuratuur kaebab edasi

Omaette lugu on Sepperni käest altkäemaksu nõudnud Fjodor Sokoloviga. Maakohtus antud ütluste järgi pole juhtum, kus Sokolovi ettevõte TADF Ehitus OÜ sai omanikujärelevalve tegijana ehitusettevõtjalt raha kolmanda firma kaudu, unikaalne. Sokolovi enda sõnade järgi: «aeg-ajalt tekib selline vajadus».

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega karistataks Sokolovi eraisiku korruptsiooni käsitleva paragrahvi järgi.

Asi on selles, et Sokolovil ja tema ettevõttel puudus õigus omanikujärelvalve teostamiseks ning selleks oli palgatud alltöövõtjaks hoopis teine firma. Sokolovi kaitsjad väitsid, et TADF Ehitus OÜ ja Sokolovi roll piirdus vaid administratiivse tööga, mille puhul ei ole tegemist omanikujärelevalve teostamisega ning seega saanud Sokolov omanikujärelvalve pädevust kuritarvitada.

Küll aga tunnistas Sokolov end selles samas teos süüdi altkäemaksu võtmist käsitleva paragrahvi järgi ning talle määrati tegutsemiskeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks ning täitmiseks rahaline karistus summas 3830 eurot ja 80 senti.

Prokuratuuri hinnangul tõlgendas aga ringkonnakohus erasektori korruptsiooni olemust riigikohtu varasemast praktikast erinevalt ning esitas riigikohtule kassatsiooni.

«Prokuratuur kaebab ringkonnakohtu otsuse edasi, kuna prokuratuuri arvamusel on tegemist sisulise vaidlusega seoses sellega, et Tartu Ringkonnakohus kvalifitseeris teod ümber, mis on vastuolus Riigikohtu praktikaga,» ütles prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova viidates sellel kevadel tehtud riigikohtu otsusele, kus kolleegiumi otsuse kohaselt on erasektori korruptsiooni kuriteona karistatav eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädeva isiku, samuti vahekohtuniku poolt talle või kolmandale isikule vara või muu soodustuse küsimine, selle lubamisega nõustumine või vastuvõtmine vastutasuna tema pädevuse kuritarvitamise eest.