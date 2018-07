Eesti Energia hiigeltehing sai Lätist rohelise tule

Läti konkurentsiamet teatas, et kiidab ülevõtmise heaks, sest see ei mõjuta oluliselt konkurentsi antud turusegmendis.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Green AS ostab 289 miljoni euroga 100-protsendilise osaluse Nelja Energias, lisaks võtab Enefit Green üle Nelja Energia laenud 204 miljoni euro ulatuses. Nelja Energia AS suuromanik Vardar Eurus AS ja väikeaktsionärid sõlmisid tänavu mai lõpus aktsiate müügilepingu Eesti Energia AS-i tütarettevõttega Enefit Green AS, mis võib kaasa tuua kõigi Nelja Energia aktsiate võõrandamise.