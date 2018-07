Kaido Höövelsoni puhkemaja äri libises kahjumisse

Peale selle kuulub endisele sumomaadlejale Eesti Sumo OÜ, millel on aga kahe viimase aasta majandusaruanded esitamata. Seetõttu on E-krediidiinfo pannud ettevõttele külge punase ohumärgi. Höövelson kuulub ka sellise firma nagu AutoAgri OÜ juhatusse. Ka sellel on küljes ohumärk – nimelt on krediidiportaal tuvastanud kuus maksehäiret.