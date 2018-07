Ettevõtjad kriisi ei pelga: tuleb kohaneda

Võrumaal tegutseva puidutööstuse Toftan juhi Martin Arula ütles aga riske kommenteerides, et kui varem püüdis ettevõte palgarallil eest ära joosta ehk pakkuda keskmisest kõrgemat töötasu, siis praeguseks on kunagine sprint muutunud pigem sörkjooksuks.

Samas ta nõustus, et Toftan on võrreldes mitme teise ettevõtjaga soodsas positsioonis, sest töötajad on palgatud lähiümbrusest ning kuivõrd ülemäära palju saetööstusi piirkonnas ei asu, ei osteta neilt väga palju töötajaid üle.

Puitmaju ehitava ettevõtte Kodumaja juht Lembit Lump leidis, et Rootsist kui kriisikoldest rääkida pole siiski mõistlik, kuivõrd seal toimuv on turu loomulik muutumine. Ta märkis, et pikas plaanis vaadates on ehitusaktiivsus olnud Rootsis väga kõikuv: igale tõusule on järgnenud mõõn ja vastupidi.