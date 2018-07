Coca-Cola kaotas Eestis kõvasti kasumit

2017. aastal kuulusid ettevõtte tootevalikusse karastusjoogid Coca-Cola, Fanta, Sprite, Linnuse Kali. Lisaks Bonaqua ja Rõmerquelle vesi, Nestea jääteed, Cappy Ice Fruit mahlajoogid, Cappy mahlad, Burn ja Monster energiajook ning Schweppes toonik. Kogu tootevalik ostetakse sisse. Peamised tarnijad on Poolast, Ungarist, Tšehhist, Austriast ja Rumeeniast.

AS Coca-Cola HBC Eesti ettevõtte põhitegevuseks on The Coca-Cola Company loal karastusjookide turundus ja müük Eestis.