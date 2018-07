Trump kuulutas Hiina vastu välja juba uued 200 miljardini ulatuvad tollid

Uues nimekirjas on üle 6000 erineva kaubaartikli, mille hulka kuuluvad näiteks mereannid, puuviljad, juurviljad, lõng, vill, vihmakeebid, pesapallikindad, käekotid, kohvrid, autokummid, tualettpaber, jalgrattad, suusad, vaibad jpm. Lõplik nimekiri pannakse peale hindamisperioodi kokku augustiks.

Ühendriikide kaubandusesindaja Robert Lighthizeri sõnul on uued tollid vastuseks Hiina reedesele vastureaktsioonile, mis näitab, et «Hiina pole oma vigadest õppinud.» Samuti ei tunnista Hiina Valge Maja esindajate sõnul jätkuvalt USA intellektuaalse vara vargust ning eitab probleemi olemasolu.

Teisipäeval välja kuulutatud tollide näol on tegu juba kolmanda lainega, sest USA vaagib hetkel ka 16 miljardi väärtuses tolle Hiina elektroonikale, mis taheti välja kuulutada augusti lõpuks.

Paljud USA ettevõtted, keda tollid peaks Trumpi sõnul kaitsma, on asunud kaubandussõda teravalt kritiseerima. Ettevõtjate sõnul ei muuda tollid Hiina käitumist, kuid kahjustavad samas nende äri ja majandust üleüldiselt. Tollidele seisab ägedalt vastu ka USA senati finantskomitee, mille esimees Orrin Hatch ütles, et Trumpi lähenemine Hiinale on äärmiselt vastutustundetu ja võib tuua kaasa ootamatud tagajärjed.