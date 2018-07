Hiina valitsusjuhi sõnul on Eesti kaubarongid igati teretulnud

Li Keqiang sõnul on nad meeleldi nõus tegema kõrgetasemelist kaubavahetust kahe riigi vahel. Ta lisas, et koostöö tugevdab kõvasti põllumajandus- ja logistikasektori kasvu.

Aprillis teatas tuntud logistikaettevõtja Marko Lastiku firma GTS Express, et ettevõte hakkab kaupa vedama Hiinast. Lastik ütles, et seni avamata võimalused laienevad nüüdseks ka Eesti e-kaubanduse ettevõtetele ja logistikasektorile. Ta lisas, et raudteelepingu siht on laiem kui Eesti.