Suurettevõtja Gross viskas välisfirmadele kinda: nende juhtimine on nõrgem

Konkurentsitihedal jaekaubandusturul tegutsev Grossi Toidukaupade omanikfirma OG Elektra teenib aina suuremaid kasumeid. Mullu tegi firma üle 120 miljoni euro käivet ja teenis 8,2 miljonit eurot puhaskasumit, selgub majandusaasta aruandest.

Oleg Gross tõi ühe edu pandina välja, et nad on firma üles ehitanud konservatiivselt ja neil on vähe laene. «Meil on omaniku silm kogu aeg peal ja ettevõtet juhivad pereliikmed ja lähedased inimesed, kes teevad oma tööd südamega,» rääkis ta. «Kuigi see ei ole ilmselt populaarne arvamus, leian ma, et kui firma omanikud on abstraktsed või eemal välismaal, siis on ka kohapealne juhtimine nõrgem.»

Erinevalt paljudest välisfirmadest, mille omaniku peakontor asub kas Skandinaavias või mujal Euroopas, tegutseb Gross ise kohapeal ja on otsustega vahetult seotud. «See on üks meie edu võti. Lisaks tuleb meie ettevõttesse palju noori inimesi peale. Minu tütar on keti kaubandusjuht, samuti on poeg kaasatud,» rääkis suurettevõtja.

Kuna OG Elektra kuulub 100-protsendiliselt Oleg Grossile, on tal ettevõtte üle ainuvõim. «Seetõttu on meie eelis see, et meil võivad väga suured strateegilised otsused käia väga kiiresti,» tunnistas Gross, lisades, et kindlasti konsulteerib ta enne suuri otsuseid ka teistega.

«Aga siiski, teistel jaekettidel ei ole sellist asja, et üks inimene saab kiiresti kõik ümber keerata. Kui ma rumal olen ja lolle otsuseid teen, siis majandustulemsued hakkavad langema. Aga õnneks pole ma siiamaani väga suuri rumalusi teinud, väiksemaid möödalaske muidugi on,» tunnistas mees.

Aktsiaselts OG Elektra alustas tegevust 1992. aastal kahe kauplusega. Tänaseks päevaks on neil oma keskladu, 60 toidu- ja esmatarbekaupade kauplust ning lisaks 3 tööstuskaupade kauplust. Kauplused asuvad Rakveres, Lääne- ja Ida-Virumaal, Tallinnas, Harjumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Raplamaal, Pärnumaal, Tartumaal, Võrumaa, Viljandimaal.