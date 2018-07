Kinnisvaraturgu kujundavad lumehelbekesed

Uute korterite osakaal on Vahteri sõnul kasvanud juba mitu aastat järjest, sellele annab omakorda hoogu ka nn lumehelbekeste põlvkond, kes eelistab mugavust ega tea eriti, mis on värv või tapeet, naljatles Vahter.

Vahter lisas, et kinnisvarabürood teavad, et hinnad ei saa lõputult kasvada, ja mäletavad ka, kuhu selline hinnakasv eelmine kord viis. «Loomulikult on iga kriis erinev ja iga kord ei pruugigi kriis tulla, kuid määramatust on praeguses majanduskeskkonnas palju,» rääkis ta.