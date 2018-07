Kohtla-Järve hiidspordiküla plaan on hinnatõusu tõttu nurjumas

Linnavalitsus on juba esialgseid plaane kärpinud. Näiteks algul kavandati Kohtla-Järvele 50-meetrist ujulat, ent hiljem saadi aru, et selle rajamine selle projekti raames oleks ilmselgelt üle võimaluste.

Kohtla-Järve volikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe Anton Dijevi sõnul peaks kavandatavad spordiobjektid panema olulisuse järgi pingeritta ja siis vaatama, mida on võimalik ära teha ja mis jääb ootama võimalikku lisaraha tulevikus. «Minu silmis on prioriteet ujula, sest sellel on palju kasutajaid ja praegune ujula on täiesti amortiseerunud,» sõnas ta.