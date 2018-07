USA-Hiina kaubanduskonflikti esimesteks ohvriteks on Tesla ostjad

Kui standartne Tesla Model S maksis veel möödunud nädalal Hiinas 107 300 dollarit, siis nüüd on see kasvanud 128 400 peale. Kui Model X maksis varem 117 100 dollarit, siis nüüd on see 140 100. Pekingi Tesla müüjate sõnul on neil järel veel mõned madalama hinnaga autod, mis toodi sisse enne kõrgendatud tollide algust, kuid need on kiiresti otsa saamas.