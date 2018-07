Taxify sattus koos Uberiga Keenias pahameeletormi alla

Aafrika meediaväljaannete sõnul on üle 2000 Keenia juhi hoidnud protesti märgiks oma mobiilirakendusi nüüdseks juba üle nädala välja lülitatuna. Nairobi sõidujagamisteenuseid kasutavate taksojuhtide esindus nõuab, et tehnoloogiaettevõtted nagu Uber ja Taxify klassifitseeritaks valitsuse poolt transpordifirmadena, mis võimaldaks transpordiametil neile ettekirjutusi teha ja nõuda neilt litsentsitasusid.

Samuti kurdavad taksojuhid, et sõidujagamisteenused langetavad üha kasvava konkurentsiga sõidujagamise turul muudkui hindu, kuid komisjonitasusid hoitakse kõrgena. Juhtide sõnul on tehnoloogiaettevõtete poolt arvutatud hinnad võrreldes auto üleval pidamiseks minevate kulutustega niivõrd madalad, et paljud juhid teevad selle tulemusel ääretult pikki ületunde, et ots otsaga kokku tulla.

Keskmine Uberi, Taxify või mõne muu teenuse sõit maksab Keenias keskeltläbi 1,5 dollarit. Uber võtab hetkel iga sõidu pealt 25 protsenti komisjonitasu ning Taxify ja Little Car 15 protsenti komisjonitasu. Juhtide ühendus nõuab, et praegused hinnad kahekordistataks ja komisjonitasud langeks, et nad saaks vähemalt normaalselt ära elada. Lisaks soovivad nad, et sõidujagamisfirmad liigitataks ametlikult transpordifirmade alla.

Euroopa kõrgeim kohus tegi pärast pikka kohtuvaildust sarnase otsuse detsembris, kuulutades Uberi transpordifirmaks, mis pakub taksoteenust.

Uber ja Taxify on üritanud samal ajal sotsiaalmeedias suhelda pahaste klientidega, kellelt rakendus on sageli võtnud sõidutasu, kuid takso pole streigi tõttu kunagi kohale ilmunud. Samuti muljetavad sõidujagamisteenuseid kasutanud inimesed sotsiaalmeedias, et stressis ja frustreerunud juhid on ebaviisakad, kurdavad sõitude ajal oma raske elu üle ja lunivad pidevalt lisatasusid.