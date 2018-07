Videointervjuu erialakatsetelt: tulevase tudengi jaoks osutus keeruliseks Taavi Aasa iseloomustamine

«Nüüd on nendega näost näkku kohtutud ja neil on minust selgem mulje ka,» kommenteeris vestluselt tulnud Elin. Tema sõnul oli keeruline see, et vestluskomisjon tahtis täpseid vastuseid saada ja umbkaudse jutuga ei pääsenud.



Ka vestluselt tulnud Aljona tundis end enesekindlana. «Ma olin päris valmis kõikidele küsimustele vastama, ma mõtlesin läbi, et kuidas see kõik võib minna,» sõnas Aljona.



«Mul paluti iseloomustada Taavi Aasa, ja ma ei osanud sellele vastata kahjuks,» meenutas enda korda ootav Reelika eilset vestlust Tartu Ülikoolis. Neiu sõnul pole ta Tallinnaga väga kursis, sest elab linnast eemal. Tulevikus soovib Reelika saada reporteriks.



Sisseastuja Eliise käis eile Tartus vestlustel ja täna ootas teda Tallinna Ülikoolis peale ajakirjanduse ka inglise keele eriala vestlus. «Vestluste puhul tuleb kohe rääkida, tekst peab olema väga sujuv, aga essee puhul sa saad ikka mõelda poolteist tundi, mis sa sinna kirja paned,» ütles Eliise.