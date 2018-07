Saaremaa Piimatööstus sai loa eksportida teisele poole maakera

Saaremaa Piimatööstus AS ekspordijuht Mihkel Jürisson sõnas, et Tšiilisse on juba mõnda aega saadetud vahendajate kaudu juustu, kuid alates sellest aastast on tekkinud otsekontaktid. «Samas ei ole hetkel veel ühtegi head otsa tekkinud, et läheks püsivaks igakuiseks äriks,» nentis ta.