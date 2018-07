Uuring: Eesti tööandjad ei taha lubada kodust töötamist

Enam kui 2000 vastajaga uuringust selgus, et enamik töötajatest (77 protsenti) on valmis tööd vahetama juhul, kui palk jääks samaks, kuid avaneks võimalus töötada ka aeg-ajalt kodust. Pea pooled (41 protsenti) vastanutest võtaksid kõhklematult kohe uue töö samal ametikohal vastu, kui sellega kaasneks võimalus vajadusel kodust tööd teha.

«On üllatav, kui väga Eesti tööandjad kodukontoris töötamise lubamist pelgavad,» ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. «Vaid vähem kui kümnendikul uuringus osalenud töötajatel on võimalus töötada aeg-ajalt väljaspool kontorit. Kas juhid on raskustes töötajate töö tulemuste hindamisel ja peavad seeläbi hindama kontoris istutud tunde?»

25-aastastest ja noorematest töötajatest on kodukontori nimel valmis tööd vahetama 82 protsenti vastanutest. 26–44-aastaste ja 45–53-aastaste seas on antud näitaja 76 protsenti ning 54–72-aastaste töötajate seas vahetaks kodukontori võimaluse nimel tööd 71 protsenti vastanutest.

«Kuigi arvatakse, et vaba töögraafik on pigem oluline nooremale põlvkonnale, ei ole erinevused nii suured kui oodata võiks. Võimalik, et nooremate generatsioonide ootus teha võimalusel tööd ka väljaspool kontorit, on avaldanud mõju ka vanematele põlvkondadele,» lausus Auväärt.