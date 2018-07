MTA tuvastas juunis Ida-Virumaal 12 registreerimata töötajat

MTA maksuauditi üksuse juhi Külli Koidumäe sõnul on lubamatu, et siiani on ettevõtteid, kus töötajaid ei registreerita. Tema sõnul tegeleb MTA selliste ettevõtetega edasi ja jälgime tähelepanelikult nende maksukäitumist, kuni nende deklaratsioonid ja töötajate väljamaksed on korras.

Suvefestivalil ilmnes, et mitmete töötajate registreeringud tehti vahetult enne MTA päringut registrisse. Kontrolli ajal lisandus täiendavalt 25 registreeringut. Ühes äriühingus oli registreerimata neli töötajat, mille osas alustati väärteomenetlust. Samuti avastas MTA, et neljas äriühingus oli piirkonna ja valdkonna keskmisest madalam palgatase ning ühel ettevõttel oli esitamata tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon.

«Oma külastustega soovime veenduda, et äriühingutes on maksuasjad korras ja töötajatele ei maksta ümbrikupalka. Kui see nii ei ole ja nõustamine ei aita, siis kasutame rangemaid meetmeid ning alustame vajadusel väärteomenetlust, et tööandja oma maksuasjad korda teeks. Eriti ranged oleme, kui leiame ettevõttest mitmeid rikkumisi või tegemist on korduvrikkumisega,» lisas Koidumäe.