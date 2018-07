Maailma ühe suurima mobiilitootja börsidebüüt sai valusa tagasilöögi

IPO käigus 4,7 miljardit dollarit kogunud Xiaomi, kes on maailma neljandana suurim mobiilitootja, tegi niivõrd viletsa börsitulemuse, et ettevõtte väärtuseks määrati 54 miljardit dollarit, mis on vaevalt pool algselt loodetud väärtusest. Xiaomi börsidebüüt oli Hiina suurim tehnikasektori aktsiate müük pärast 2014. aastat, mil kauplemisele tuli e-kaubanduse hiiglane Alibaba.