Konkurentsiamet võtab Eesti Energia hiigeltehingu uurimiseks lisaaega

Kui tavapäraselt on seaduse alusel konkurentsiametil aega 30 päeva selleks, et ettevõtete ostmine heaks kiita või mitte, siis täiendav menetlus pikendab otsuse tegemise tähtaega nelja kuu võrra täiendava menetluse alustamisest.

Nelja Energia suuromanik Vardar Eurus AS ja väikeaktsionärid sõlmisid kõigi aktsiate müügilepingu tänavu mai lõpus. Nelja Energia on Baltikumi suurim taastuvenergia tootja, omades Eestis ja Leedus 17 tuuleparki koguvõimsusega 287 megavatti.

Samuti maksis Eesti Energia ettevõtte eest Postimehe andmetel konkurentidest mitu korda kõrgemat hinda. Selle taga on Kallase sõnul see, et riigifirma varade portfellis on ka jaotusvõrgu varad, mille risk on teatavasti 0 protsenti. Erafirmadel sellist luksust pole.