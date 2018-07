Zuckerberg tõusis rikkuselt maailma kolmandaks inimeseks

Facebooki aktsia hind tõusis reedel 2,6 protsenti, mis kergitas Zuckerbergi varanduse väärtuse 81,6 miljardi euroni. Seda on 373 miljonit rohkem kui Buffetil, kirjutab Bloomberg.

Maailma jõukaim inimene on praegu Amazoni looja ja omanik Jeff Bezos, kellele järgneb Microsofti asutaja Bill Gates. Bloombergi sõnul on see esimene kord, kui kolm esirikkurit tulevad tehnoloogiasektorist.