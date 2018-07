Eesti uus puitmajakuningas kasvas jälle

Eesti puitmajatootjad on Euroopas ilma teinud juba pikemat aega. Kui teised ekspordivaldkonnad kidusid, olid nemad ühed vähesed, kes taset suutsid hoida. Mahte arvestades on Eesti aastaid olnud suurim puitmajade eksportöör Euroopas.

See nõuab tõsiseid tegijaid. Viimaste aastate edukaim on kindlasti olnud Harmet , kelle käive kasvas läinud aastal 16 protsenti 77 miljoni euroni. Kasum suurenes viiendiku võrra 6,8 miljoni euroni, selgub firma majandusaasta aruandest.

Harmeti juhatus märgib aruandes, et nende suurepärane kasv on saavutatud peamiselt tänu pikaajalistele koostöölepingutele tellijatega. See on võimaldanud tootmist paremini planeerida ja efektiivsust kasvatada.