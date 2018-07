Segadus Brexiti üle on ettevõtetel harja punaseks ajanud

Suurbritannia ettevõtted on murdepunkti äärel, sest riigis valitseb teadmatus. Keegi ei tea, milline äriõhkkond pärast Brexitit riigis valitsema hakkab, mille tõttu on ettevõtted aina enam hakanud aeglustama investeeringuid saareriigis.

Ärikindlus ja investeerimisplaanid jätkuvad allakäiguteed seni, kuni Ühendkuningriikide peaminister Theresa May lõpetab ära nääklemise oma kabinetis ning esitab kindla ja praktilise selguse Suurbritannia edasiste plaanide üle pärast Euroopa Liidust lahkumist. Briti kaubandus- ja tööstukoja (BCC) sõnul on Theresa May juhtimisel suudetud selgus leida ainult kahes valdkonnas 23-st. Nendeks on mobiiltelefonide rändlustasud ja tariifid.