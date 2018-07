ELi järgmised USA-vastased tariifid ohustavad ka ketšupit

Tariifid Harley-Davidsoni mootorratastele ja Ameerika viskile oli vaid ELi esimene vastukäik USA kehtestatud kaubandustariifidele – nüüd on EL võtnud sihikule Ameerika päritolu laiatarbekaubad, vahendab Financial Times .

ELi ametnike sõnul on ketšup vaid üks kaheteistkümnest laiatarbekaubast, mis on pandud kokku 18 miljardit dollarit maksma minevate ELi vastusanktsioonide nimistusse, mida Euroopa Komisjon on asunud ette valmistama vastusena Trumpi ähvardusele kehtestada lähikuudel kaitsetollid Euroopa autotööstusele.