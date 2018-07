Läti kanafarm napsab Eesti turust tüki

Ķekava juhatuse esimehe Andrius Pranckevičiuse sõnul on nende esimene kuu Eesti turul möödunud üsna tagasihoidlikult. «Esimeseks kuuks oli meil seatud kindel eesmärk, mida me küll ei täitnud, aga saame aru, et see võtabki aega, sest Eesti turul on juba väga head brändid ees, kes on siin pikalt tegutsenud – Tallegg ja Rannamõisa,» sõnas Pranckevičius.