Soojatootja: puiduhakke hinnad kasvavad eesoleval talvel kolmandiku võrra

Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul on Adven koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega rajanud viimastel aastatel paljudesse väikelinnadesse moodsaid puiduhakke katlamaju.

«Käimasolevad hanked näitavad, et ees ootab oluline hinnatõus,» viitas Urmo Heinam. Tema sõnul on puiduhakke hinnatõus umbes 30 protsenti ehk viis kuni kuus eurot MW/h kohta. Heinam märkis, et metsatöötlejad toovad peamise hinnatõusu põhjusena esile möödunud halba talve, kus rasketehnikaga pehmele metsapinnasele ei pääsenudki.

«Vähenenud toormele juurdepääs koos suurenenud puidu ekspordi mahtudega on viinud hakkeks sobiliku puidu hinnad enneolematult kõrgeks. Erametsa Keskuse andmetel on näiteks küttepuidu hind aasta tagusega tõusnud ligi 45%,» sõnas Heinam. Lisaks mõjutasid hinda veel diisliaktsiis ning teekasutusmaksud, mistõttu pole tarnijatel senise hinnatasemega võimalik jätkata.

Siiski usub Adven Eesti tegevjuht, et puiduhake on veel praegugi mõistlikuim kütuseliik. «Olulise hinnatõusu on läbi teinud ka maagaas, mistõttu on puiduhake vaatamata hinnatõusule endiselt soodsaim kütus,» märkis ta.

Heinami sõnul võib võrdluseks välja tuua, et maagaasi hinnatõus lõpptarbijale on olnud sama perioodi jooksul umbes seitse eurot MW/h kohta. «Kuna kütus on kaugkütte hinnast vaid üks tegur, siis kütuse mõju puiduhakkel toodetud soojuse hinna kujunemisel jääb lõpptarbijate jaoks kokkuvõttes kümne protsendi piirimaile,» rääkis Adven Eesti esindaja.

Veelgi segasemaks aga teeb tema hinnangul olukorra riigikogus juuni alguses vastu võetud elektrituruseadus, kuna väga raske on prognoosida, milline hakkab järgmistel talvedel olema puiduhakke nõudlus, kui seda võib kasutama asuda ka madala efektiivsusega energiaplokid.

«Kütusena on puiduhake just Eesti väikelinnadele ja -piirkondadele parim valik - see toodetakse väheväärtuslikust puidust, andes tööd kohalikele inimestele ning vabastades meid gaasiimpordi vajadusest. Samal ajal tõstab see ka Eesti taastuvenergia näitajaid,» leiab Urmo Heinam.

Küll aga märgib ta, et prognoosimatu tarbimise oluline suurenemine elektrijaamades võib sarnaselt eelnevale talvele paigast lüüa nõudluse-pakkumise tasakaalu ja seega oluliselt mõjutada puidu hindasid. «Tuleb jääda lootma, et Narvas puidu põletamise lubamisel on piisavalt ettenägelikkust arvestada puidu sektori võimekusega nõudluse muutustele reageerida,» märkis Heinam.