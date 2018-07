Reedest hakkavad kehtima Trumpi hiigeltollid Hiinale, mis võivad tuua terava konflikti

Kokku on USA president Donald Trump käskinud kehtestada tollid 50 miljardi väärtuses Hiina kaupadele, kuid need tulevad kahes laines. Reedel maksustatakse näiteks Ühendriikidesse imporditud lennukite rattad ning nõudepesumasinad. Ülejäänud 16 miljardi dollari väärtuses tollidele pole veel tähtaega määratud, kuid need puudutavad rohkem elektroonikat.