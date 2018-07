E-kaubanduse kasv paisutab Omniva äri

Eesti Posti nõukogu teatas aprilli lõpus, et aasta ametis olnud juht Joona Saluveer lahkub, ning Omniva juhtimine anti vähemalt kuni sügiseni teie kätte. Vähe on räägitud, mis on ettevõttes viimase aastaga toimunud. Mida on tehtud pärast Aavo Kärmase lahkumist?