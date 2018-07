Ekspress leidis lastele müügitöö võimaldamiseks lahenduse

Mullu oli peamine murekoht see, et alla 13-aastased lapsed ei või ise rahaga tehinguid teha, vahendab ERR.

Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau ütles, et neile probleemidele, miks mullu lehelaste projekt peatati, on nüüd lahendus leitud. «Kui lapsed on noored ehk alla 13-aastased, siis on nendega vanem inimene kaasas, kes päriselt lehte müüb ja lapsed aitavad lehte lihtsalt reklaamida ja toodet tutvustada,» selgitas Virkebau.