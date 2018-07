Varatuks tehtud Via3L Speditioni endine müügijuht tüürib juba uut transpordifirmat

Postimees kirjutas eile, kuidas Via3L Spedition OÜd tabas läinud nädalavahetusel šokk, kui nad avastasid, et endised juhatuse liikmed Lauri Latt ja Elmer Maas on firma sisuliselt tühjaks kantinud – läinud on autod, haagised, kontoritarbed ja töötajad. Endised juhatuse liikmed väidavad, et tegemist on valeinfoga, aga oma versiooni ei soostu nad selgitama.

Mitu anonüümsust palunud allikat ütles Postimehele, et töötajad, kes varem veel Via3L Speditioni jaoks töötasid, on päeva pealt alustanud vedude tellimisega uue firma alt, mille nimeks Nordic Spedition. «Reedel töötasid ja kirjutasid kõik logistikud veel Via3L alt, aga esmaspäeval, 2. juulil olid kõik juba Nordic Speditionis ja kirjutasid selle firma alt,» selgitas üks transpordisektoris töötav inimene.

Täna leidis see ka ametlikult kinnitust, kui Nordic Speditioni uueks juhatuse liikmeks tõusis Erki Vääna kõrvale endine Via3L Speditioni müügijuht Rael Tavaste. Ärivõrgustiku LinkedIni andmetel töötas Tavaste firmas neli ja pool aastat.

Seos hargneb edasi

Nagu öeldud, ei ole Latt ja Maas soovinud oma versiooni toimunust avalikult esitada. Ometi tuli välja, et nad on uue firmaga seotud. Kui Postimehe reporter käis eile Nordic Speditioni kontoris, anti talle vandeadvokaat Paavo Kochi visiitkaart, kes ettevõtet esindab. Vaata sellest videot SIIT. «Kõik süüdistused minu vastu on alusetud ning pikemalt kommenteerib asja peagi meie advokaat Paavo Koch,» ütles Latt Postimehele, kinnitades sellega, et ta on Nordicuga seotud.

Nordic Spedition kontorist ulatati Paavo Kochi visiitkaart, kes esindab reedel Via3L Spedition OÜ juhatusse kuulunud mehi. FOTO: Madis Sinivee

Vedude ekspedeerimisega tegeleva Nordic Spedition OÜ omanikuks ja juhatuse liikmeks on olnud Erki Vään. Esmapilgul äriregistri põhjal paistab, et varade kantimises kahtlustatavad Latt ja Maas pole ettevõttega kuidagi seotud. Kui aga äriregistris veidi uurida, tuleb välja, et link on täitsa olemas.

Võti on ettevõttes nimega Sambliku 5 (endine ärinimi Maas Distribution OÜ). Ettevõtte asutaja oli Elmer Maas, kes oli ka ettevõtte juhatuse liige kuni selle aasta 18. aprillini. Samuti oli ta möödunud aasta detsembrini firma omanik. Praegu on ettevõtte juht ja omanik Andres Maas, kes on Elmeri vend.

Kuidas on nad seotud Nordic Spedition ja selle juhi Erki Väänaga? Nimelt kuulub Samblik 5-le neli tütarfirmat. Üks neist on veokite rentimise ja kasutusrendiga tegelev Euro Leasing OÜ. Ettevõtte üks omanik ja juht on omakorda Erki Vään. Teine Sambliku tütarfirma on Poordi Vara OÜ, mille juhid on aga Maas ja Latt.

Kuigi Elmer Maas ei ole enam enam Samblik 5ga otseselt seotud, on ta asutanud firma, mille tütarühingu juhatuse liige ja üks omanik Erki Vään on praegu Nordic Speditioni eesotsas. Samuti on Maas ja Latt ning Vään praegu ettevõtete juhid, millel on ühine omanik.