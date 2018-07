Bigbank: väikelaenude kõrgeid intresse põhjustavad tarbijate käitumine ja valitsus

«Ma ei väida, et ainult tarbijad ise on süüdi kõrgetes intressides, selles võrrandis on palju teisi muutujaid, kuid intresside alanemise eelduseks on tarbijate käitumise kardinaalne muutumine,» sõnas Länts pressiteates.

«Inimeste käitumist ei ole lihtne muuta ning kõikide muutuste aluseks on aeg. Trend, et enamus laenutaotlejaid suundub pakkumist küsima suurima turuosalise juurde, kellele kuulub 60 protsenti turust, on vaikselt kuid kindlalt muutumas. Sarnase paralleeli võib tõmmata tänaste kinnisvara ostjatega, nad on palju targemad ja tähelepanelikumad kui viimase kinnisvarabuumi ajal. Usun, et sarnane areng toimub tulevikus ka väikelaenu sektoris.»