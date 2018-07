Taani majandusminister tahab Danskelt läbi Eestis pestud raha ära võtta

«Ilmselgelt ei ole rahuldav olukord, kus rahapesu pealt teenitud suured summad jäävad panga kätte. See riivab minu ja kõigi teiste õiglustunnet,» ütles Jarlov ja lisas, et Taani alustab Danske suhtes uut uurimist. Nimelt tuli teisipäeval ilmsiks, et läbi Eesti haru pestud raha hulk võib olla tegelikult palju suurem, kui seni arvati, kirjutab Bloomberg.